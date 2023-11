Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Sonntag (19.11.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12:15 Uhr in Eichenzell die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte an der Abfahrt Löschenrod nach links auf die L 3430 in Richtung Eichenzell abbiegen. Hierbei verlor die Opel-Fahrerin aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte die gegenüberliegende Schutzplanke.

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 50-jähriger Skoda-Fahrer aus Hünfeld wurde bei einem Unfall am Sonntag (19.11.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 18:15 Uhr in Fulda die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Weimarer Tunnel. In Höhe der Alfred-Dregger-Allee musste er sein Fahrzeug an der dortigen Ampel anhalten. Ein nachfolgender 63-jähriger Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sich der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.700 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Rotenburg. Am Samstag (18.11.), in der Zeit von 18.45 bis 20.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten silbernen BMW im Bereich des Außenspiegels der Fahrerseite, welcher in der Straße "Obertor" am Fahrbahn stand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell