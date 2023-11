Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen - Einbrüche - Farbschmierereien - E-Scooter gestohlen - Raub

Fulda (ots)

Pkw gestohlen

Eichenzell. In der Landgräfin-Anna-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.) einen weißen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-M 1042. Das Auto im Wert von rund 20.000 Euro stand auf einem Abstellplatz vor einer Garage. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Großenlüder. Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen (17.11.), gegen 5.20 Uhr, in ein Vereinsheim in der Sudetenstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Selbstbedienungsladen

Flieden. In der Marienstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.), gegen 3.20 Uhr, in einen Selbstbedienungsladen einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um einen männlichen Täter im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, der eine auberginefarbene Jacke und eine übergroße Sturmhaube mit blauen Streifen trug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Aufbruch von Container

Eichenzell. In der Straße "Im Oberfeld" im Ortsteil Löschenrod versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.) auf einem Firmengelände einen Container aufzubrechen und verursachten hierbei rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Ein Einfamilienhaus in der Konrad-Trageser-Straße wurde am Freitag (17.11.), zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten hierzu ein Badezimmerfenster auf. Beim Öffnen fiel eine Vase zu Boden, woraufhin die Täter vermutlich flüchteten. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. Am Freitag (17.11.), gegen 16.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Mauer in der Straße "Am Heiligenfeld" mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Freitag (17.11.) von einem Fahrradparkplatz in der Neuenberger Straße einen E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 433 JBL im Wert von rund 240 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Raub

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (19.11.) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen in der Kapuzinerstraße zu einem Raub. Gegen 4 Uhr wurde ein 33-jähriger aus Fulda nach aktuellem Kenntnisstand von zwei Unbekannten angesprochen und aufgefordert, Geldbörse und Handy auszuhändigen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde er zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten. Der Fuldaer wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter können nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Fulda. Am Samstag (18.11.), zwischen 13.15 Uhr und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße "Am Rosengarten" ein graugrünes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 2.800 Euro. Das Zweirad stand im rückwärtigen Bereich des Parkplatzes und war mit einem Faltschloss an einem Metallgestänge gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (19.11.) vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses einen olivgrünen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

