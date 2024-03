Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Gleich drei Fahrzeuge wurden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwochvormittag, 27. März, in Bremerhaven-Geestemünde beschädigt. Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 30-Jähriger gegen 10.20 Uhr mit seinem Audi von der Johannesstraße nach links in die Schillerstraße ab. Dabei übersah der Bremerhavener offenbar den bevorrechtigten VW eines 55-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei vermutlich auch noch ein drittes, am Fahrbahnrand abgestelltes Auto beschädigt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem klagte der VW-Fahrer über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war aber nicht notwendig.

Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

