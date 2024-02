POL-NE: Diebe stehlen Motorräder aus Tiefgarage

Neuss-Rommerskirchen (ots) - Am Freitag, 02.02.24, 15:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Neusser mit seinem Krad Suzuki die B 59 aus Richtung Rommerskirchen in Richtung Grevenbroich. In Höher der Ortsumfahrung Sinsteden geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in das Kiesbett und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch kam er zu Fall und schleuderte über die Fahrbahn. Durch den Sturz zog er sich so schwere ...

