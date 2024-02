Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Neuss-Rommerskirchen (ots)

Am Freitag, 02.02.24, 15:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Neusser mit seinem Krad Suzuki die B 59 aus Richtung Rommerskirchen in Richtung Grevenbroich. In Höher der Ortsumfahrung Sinsteden geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in das Kiesbett und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch kam er zu Fall und schleuderte über die Fahrbahn. Durch den Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Für die Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Neuss hinzugezogen. Die B 59 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Das Krad wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Neuss. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden. (Kl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell