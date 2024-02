Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angemeldeter Aufzug: Versammlungsteilnehmer ziehen durch Kaarst

Kaarst (ots)

Für Samstag (03.02.) meldete eine Privatperson einen Aufzug zum Thema "Kaarst ist bunt - Gemeinsam gegen Rechts" an, der mit mehreren hundert erwarteten Versammlungsteilnehmern über eine geplante Strecke von der Straße "Am Schulzentrum" in Kaarst durch die Stadt führen soll. Vergleichbare Umzüge fanden bereits in den vergangenen Tagen in anderen NRW-Städten und auch im Rhein-Kreis Neuss statt.

Die Polizei wird zum Schutz der Versammlung den Aufzug begleiten und steht im Austausch mit dem Veranstalter. In Vorgesprächen wurden alle notwendigen Absprachen getroffen, im gemeinsamen Interesse an einem friedlichen und störungsfreien Verlauf.

Zeitweilige Verkehrsstörungen können, durch die genehmigte Nutzung von Straßenabschnitten, nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wofür die Polizei im Vorfeld um Verständnis bittet.

Der angemeldete Zugweg erstreckt sich über die Straße "Am Schulzentrum", die Pestalozzistraße, die Erftstraße, die Girmes-Kreuz-Straße, die Maubisstraße, die Friedensstraße, die Martinusstraße, die Alte Heerstraße und dann über die Girmes-Kreuz-Straße, die Erfstraße sowie die Pestalozzistraße zurück zum Ausgangspunkt.

Ab 11 Uhr sollen sich die Versammlungsteilnehmer einfinden, um etwa gegen 11:55 Uhr loszugehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell