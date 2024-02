Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Lank-Latum - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag (31.01.), 12:00 Uhr, bis Donnerstagmittag (01.02.), 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch an der Straße Zum Heidberg in Lank-Latum. Unbekannte hatten ein Fenster im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte aufgehebelt und es anschließend nach Wertsachen durchsucht.

Angaben zur möglichen Tatbeute und Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät deshalb: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

