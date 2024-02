POL-NE: Raub auf Tankstelle - Polizei fasst Tatverdächtigen

Kaarst (ots) - Für Samstag (03.02.) meldete eine Privatperson einen Aufzug zum Thema "Kaarst ist bunt - Gemeinsam gegen Rechts" an, der mit mehreren hundert erwarteten Versammlungsteilnehmern über eine geplante Strecke von der Straße "Am Schulzentrum" in Kaarst durch die Stadt führen soll. Vergleichbare Umzüge fanden bereits in den vergangenen Tagen in anderen ...

mehr