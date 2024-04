POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrradfahrer stürzt

Diez (ots) - Am Samstag, den 06. April, wurde gegen 18 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person ein Sachschaden an der Herz-Jesu-Kirche am Ernst-Scheuern-Platz verursacht. Durch den Unbekannten wurden während eines laufenden Gottesdienstes mehrere mit Alkohol, Salatsoßen und Ahornsirup gefüllte Flaschen an die Fassade der Kirche geschleudert, wodurch neben einer starken Verunreinigung auch ein Sachschaden ...

