Polizei Münster

POL-MS: Unfälle beim Abbiegen - zwei Fahrradfahrer leicht verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstag (07.03., 9:40 Uhr und 14:05 Uhr) ist es zu jeweils einem Abbiegeunfall an der Einmündung der Waldeystraße und Tondernstraße sowie der Freckenhorster Straße und Münsterstraße gekommen.

Am Vormittag befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Münsterstraße aus Richtung Wolbeck kommend. Der Münsteraner wollte anschließend nach rechts auf die Freckenhorster Straße abbiegen. Zeitgleich überquerte ein 74-jähriger Fahrradfahrer diese bei grünem Ampellicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Senior verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

In der Waldeyerstraße waren am Nachmittag zwei Radfahrer unterwegs in Richtung Schmeddingstraße. Im Bereich der Kreuzung Waldeyerstraße und Tondernstraße beabsichtigte der 17-jährige Münsteraner, ohne Handzeichen nach links in die Tondernstraße abzubiegen. Es kam zur Kollision zwischen der 59-Jährigen und dem jugendlichen Radfahrer. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht.

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell