POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bayerisch Kohlhof (Kirkel)

Bexbach (ots) - Am 02.02.2024 gegen 07:40 Uhr wurde ein achtjähriges Kind auf dem Weg zur Schule in der Schillerstraße in 66450 Bexbach durch vermutlich drei Jugendliche belästigt und körperlich angegangen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL ...

