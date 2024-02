POL-HOM: Belästigung eines Grundschülers

Homburg (ots) - Am 16.02.2024 kam es zwischen 10:15 Uhr und 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Homburg in der Straße "Am Stadtbad" zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Renault Megane mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher auf dem genannten Parkplatz parkte, wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Anhand der Beschädigung kann gesagt ...

