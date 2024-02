Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Homburg

Homburg (ots)

In der Zeit vom 15.02.2024, 07:45 Uhr bis 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Universitätsklinikums des Saarlandes (Gebäude 77) in Homburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein vor dem Gebäude geparkter roter Hyundai mit HOM-Kreiskennzeichen an der Frontstoßstange und am Außenspiegel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

