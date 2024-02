POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am Nachmittag des 12.02.24 kam es gegen 17:45 Uhr in der Zweibrücker Straße in Homburg zu einem Kellerbrand. Zum jetzigen Zeitpunkt wird vermutet, dass sich Akkus während des Ladevorgangs entzündeten. Das Anwesen war aufgrund giftiger Dämpfe, nach Abschluss der Löscharbeiten, nicht unmittelbar bewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten bzw. in einer städtischen Unterkunft unter. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die B 423 war ...

