POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Homburg (ots) - Am 08.02.2024, gegen 02:50 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Marktstraße in Homburg. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zum Gastraum. In der Folge begab sich der Täter zu dort befindlichen Geldspielautomaten, hebelte diese auf, entnahm das Bargeld und verließ die Gaststätte in unbekannte Richtung. Bei der ...

mehr