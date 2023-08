Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wochenendhaus

Bad Tabarz (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag Abend bis Samstag Mittag in ein Wochenendhaus in der Friedrichrodaer Straße in Bad Tabarz ein. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/78-0 mit Angabe der Bezugsnummer 0216831/2023 zu melden. (dg)

