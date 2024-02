Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 16.02.2024 kam es um 18:48 Uhr in der Ortsstraße in 66424 Homburg-Kirrberg, Ortseingang Kirrberg aus Homburg kommend, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein mutmaßlich roter PKW, welcher die genannte Straße aus Homburg kommend befuhr, geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn, touchierte den linken Außenspiegel des entgegenkommenden PKWs (grauer Opel mit Wiesbadener Kreiskennzeichen) und beschädigte diesen. Der unfallverursachende Fahrer fuhr anschließend in Richtung Ortsmitte Kirrberg weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Am geschädigten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 250EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

