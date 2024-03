POL-MS: Mit rund 1,6 Promille auf dem E-Scooter - Polizei stoppt zwei Münsteraner

Münster (ots) - Zwischen Sonntag (18.02, 15 Uhr) und Mittwoch (06.03., 14:20 Uhr) sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Von-Schonebeck-Ring eingestiegen und haben Goldschmuck entwendet. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher die Terrassentür mit erheblicher Gewalteinwirkung auf und gelangten so in die Wohnung. Die Täter durchsuchten ...

