Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer verletzt

Anröchte (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Berger Straße / Siemensstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Ein 69-jähriger Mann aus Anröchte befuhr mit seinem Pkw die Berger Straße in Richtung Berge und wollte nach links in die Siemensstraße abbiegen. Nachfolgend fuhr ein 68-jähriger Kradfahrer aus Rüthen ebenfalls in Richtung Berge. Den Abbiegevorgang des Pkw-Fahrers bemerkte der Mann aus Rüthen offensichtlich zu spät. Beim Ausweichmanöver zur Vermeidung einer Kollision kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet gegen den Bordstein. Hier kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich am Bein. Eine Kollision zwischen dem Krad und dem Pkw fand nicht statt. Der Rüthener wurde zur stationärer Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Während der Unfallaufnahme war die Berger Straße etwa 30 Minuten gesperrt. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell