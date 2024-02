Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit im Schnellrestaurant eskaliert - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Bremerhaven (ots)

Nachdem der Streit um die Bezahlung eines bestellten Gerichtes am vergangenen Donnerstag, 15. Februar, in einem Schnellrestaurant am Bremerhavener Hauptbahnhof eskalierte und eine 39-jährige Frau verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

In den Abendstunden bestellte eine derzeit noch unbekannte Frau, die ein Kleinkind dabei hatte, in dem Restaurant an der Bahnhofspassage ein Gericht. Als auch beim wiederholten Versuch die Bezahlung per EC-Karte nicht gelang, verließ die Unbekannte - ohne Essen - das Geschäft zunächst wieder. Nur wenig später - gegen 21 Uhr - kehrte sie dann in Begleitung eines Mannes sowie einer weiteren Frau zurück. Die männliche Begleitperson öffnete die Eingangstür zum Restaurant und schlug sofort in Richtung der direkt hinter Tür stehenden Angestellten. Die 39-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, benötige aber glücklicherweise keine weitere ärztliche Versorgung.

Der Angreifer flüchtete im Anschluss samt der beiden Frauen und dem Kind in unbekannte Richtung. Er wird mit schwarzem, längerem Haar beschrieben und soll zur Tatzeit eine weiße Daunenjacke getragen haben.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen, zum Täter oder den Begleitpersonen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell