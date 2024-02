Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeits- und Durchfahrtskontrolle

Gefell (SOK) (ots)

Am Freitagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine Geschwindigkeits- und LKw-Durchfahrtskontrolle in Gefell durch. Im Kontrollzeitraum wurden keine ahndungsfähigen Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hinsichtlich des Durchfahrtsverbot für Kfz von einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen wurden mehrere Verstöße geahndet und an der Durchfahrt gehindert. Insgesamt wurden 9 Verwarngeldbeträge, in Höhe von jeweils 40 Euro erhoben.

