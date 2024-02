LPI-SLF: Angriff auf Mutter mit Kindern

Rudolstadt (ots) - Am Freitagabend fiel einer Streifenbesatzung des ID Saalfeld in der Marktstraße ein E-Scooterfahrer mit auffälliger Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des 67-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Beatmung des Messgerätes war nicht möglich, so dass eine Blutentnahme erfolgte. Das Führen eines sog. Elektrokleinstfahrzeugs unter Alkohol stellt eine Ordnungswidrigkeit bzw. Straftat dar. ...

mehr