Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Mit gestohlenem Mofa-Roller verunfallt

Renchen (ots)

Drei Jungen im Altern von elf und 13 Jahren stehen im Verdacht, am Samstagnachmittag einen in der Eisenbahnstraße abgestellten Roller kurzgeschlossen und damit einen folgenschweren Unfall verursacht zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll zu einer der 13-Jährigen gegen 15:30 Uhr mit dem Zweirad eine Spritztour unternommen, jedoch nach ungefähr 100 Metern die Kontrolle über das entwendete Fahrzeug verloren haben und gegen einen Baum geprallt sein. Trotz seiner erlittenen Verletzungen soll der Strafunmündige den Unfallort verlassen haben, konnte jedoch von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch etwa 50 Meter vom Ort des Geschehens entfernt schwer verletzt aufgegriffen werden. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Erste Erkenntnisse lassen darauf schließend, dass der entwendete Roller weit schneller als die in den Fahrzeugdokumenten zugelassenen 25 Stundenkilometer gefahren sein dürfte. Gegen 18 Uhr meldete sich der 17-jährige Eigentümer des Mofa-Rollers bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Aufgrund den baulichen Veränderungen wurden gegen ihn Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie des Verdachts wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell