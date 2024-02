Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrug zum Nachteil von Senior

Saalfeld (ots)

Am 03.02.2024 kam es in Steinach zu einem Trickbetrug zum Nachteil eines 80-jährigen Mannes. Dieser wurde telefonisch darüber informiert bei einem Gewinnspiel 83.500,- EUR gewonnen zu haben. Dafür sollte er jedoch erst eine Geldsumme im 4-stelligen Bereich über sogenannte "Wunschgutscheine" zahlen um seinen Gewinn zu erhalten. Dieser Aufforderung kam der Herr auch nach. Es folgten weitere Aufforderungen zur Zahlung und am Ende zahlte der Senior insgesamt 15.050,- EUR. Erst durch dessen Sohn konnten weitere Zahlungen verhindert werden, der auch die Polizei informierte.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, bei angeblichen Gewinnen nicht zu arglos zu sein. Wenn Sie, um ihren Gewinn zu bekommen, erst in Vorkasse gehen sollen ist dieses unseriös und kann sich hierbei nur um einen Betrug handeln.

