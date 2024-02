LPI-SLF: 50-Jähriger entgeht Haftstrafe

Sonneberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann bei einem Einbruch in einen abgestellten PKW in Sonneberg überrascht. Die Fahrzeugeigentümerin bemerkte den zunächst Unbekannten gegen 16:20 Uhr im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und beobachtete, wie er die Scheibe ihres geparkten Fahrzeugs einschlug und den Innenraum durchwühlte. Dem Mann gelang ...

mehr