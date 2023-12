Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lastkraftwagen (Absetzkipper) mit Anhänger zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Nord von der Fahrbahn ab - B27 vier Stunden gesperrt

Am Montag (18.12.) befuhr ein 57-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis mit einem Lkw (Absetzkipper) mit Anhänger gegen 12.10 Uhr die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Sontra. Beladen war die Lkw-Anhänger-Kombination mit jeweils einem Bauschuttcontainer. Die beiden Container waren zum Unfallzeitpunkt komplett mit Bauschutt beladen. In dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Nord, in Höhe einer Linkskurve, kam die Lkw-Anhängerkombination aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch ein sofort eingeleitetes Gegenlenken versuchte der 57-jährige das Abkommen von der Fahrbahn noch zu verhindern. Das abrupte Lenkmanöver führte jedoch dazu, dass der Fahrzeugführer vollständig die Kontrolle über sein Gespann verlor. Im weiteren Verlauf schleuderte die Lkw-Anhängerkombination über die komplette Fahrbahn der B27. Der Absetzkipper kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Flutgraben und kippte auf die rechte Fahrzeuseite. Während der Lkw in Seitenlage neben der Fahrbahn zum Stillstand kam, verblieb der Anhänger auf der Fahrbahn stehen und blockierte, quer zur Fahrbahn, alle Fahrspuren der B27. Die B27 wurde aufgrund der Räumungs- und Bergungsarbeiten etwa für vier Stunden komplett gesperrt. Die Bergung der Lkw-Anhängerkombination mitsamt seiner Ladung gestaltete sich schwierig. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der 57jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 70.000 Euro.

