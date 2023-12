Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Müllcontainer - Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung - Weihnachtsmarktstände beschädigt - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Brand von Müllcontainer

Nentershausen. Am Samstagmorgen (16.12.), gegen 1.45 Uhr, kam es in der Straße "Unter den Linden" aus noch unklarer Ursache zum Brand eines Müllcontainers einer Firma. Die Flammen beschädigten in der Folge auch die Fassade eines angrenzenden Geräteschuppens. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Bad Hersfeld. Beim Verlassen einer öffentlichen Toilettenanlage in der Stiftsruine berührte nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstag (16.12.), gegen 13.25 Uhr, ein bislang Unbekannter einen 49-jährigen Bad Hersfelder bewusst an dessen Hose in Höhe seines Geschlechtsteils. Im Anschluss flüchtete der etwa 1,80 Meter große und circa 30 bis 40 Jahre alte Mann, mit kurzen, rot-blonden Haaren in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weihnachtsmarktstände beschädigt

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Sonntag (17.12.) hebelten Unbekannte an Schließmechanismen von insgesamt fünf Weihnachtsmarktständen in der Straße "Im Stift". Nach aktuellen Erkenntnissen entstand an jeder der Buden geringer Sachschaden. In einem Fall gelang es den Tätern in das Innere des Verkaufsstands zu gelangen. Daraus entwendeten sie Spirituosen im Wert von rund 1.200 Euro und flüchteten dann unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-DH 98 eines schwarzen Audi A4 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (17.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz einer Sporthalle im Breitinger Kirchweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bach" in Niederjossa wurde am Sonntagnachmittag (17.12.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Aus den Räumlichkeiten stahlen die Täter Goldschmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags. Außerdem hinterließen sie circa 1.000 Euro Sachschaden.

Gegen 17.50 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann mehrfach an der Eingangstür des Hauses. Dieser kann als circa 25 bis 30 Jahre alt, mit schlanker Statur, kurzen, schwarzen und an der Seite rasierten Haaren, kurzem Oberlippen- und Kinnbart, abstehenden Ohren und süd- oder osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er soll eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze und Fellkragen sowie eine dunkle Hose getragen und einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Ob der Mann mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

