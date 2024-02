Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter bei PKW-Einbruch überrascht: Strafanzeige

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann bei einem Einbruch in einen abgestellten PKW in Sonneberg überrascht. Die Fahrzeugeigentümerin bemerkte den zunächst Unbekannten gegen 16:20 Uhr im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und beobachtete, wie er die Scheibe ihres geparkten Fahrzeugs einschlug und den Innenraum durchwühlte. Dem Mann gelang zunächst die Flucht. Aufgrund guter Hinweise zur Personenbeschreibung und sofortigen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte der Gesuchte kurze Zeit später in der Köppelsdorfer Straße angetroffen werden. Im mitgeführten Rucksack des polizeibekannten, 38-jährigen Sonnebergers wurde das Tatwerkzeug aufgefunden und weitere Spuren gesichert. Den Beschuldigten erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen.

