POL-PDMT: Bad Ems - Erneuter Diebstahl eines Weidezaungerätes vor dem Hintergrund der Wolfssichtung

In der Nacht von Donnerstag, den 18.05.2023, auf Freitag, den 19.05.2023, kam es außerhalb der Ortslage Bad Ems an einer Weide (L325, Rtg. Arzbach) zu einem Diebstahl eines hochwertigen, elektrischen Weidezaungerätes. Bereits am 13.04.2023 in der Nachbargemeinde Eitelborn sowie am 26.04.2023 außerhalb der Ortslage Arzbach kam es bereits zu gleichgelagerten Fällen. In den vergangenen Fällen sowie in dem nun erneut vorgefallenen Diebstahl wurde das Weidezaungerät mitsamt Akku durch unbekannte Täter entwendet. Im Rhein-Lahn-Kreis konnte in jüngster Vergangenheit mehrfach der Nachweis über den Aufenthalt eines Wolfs erbracht werden. Insbesondere vor diesem Hintergrund, sind solche elektronischen Weidezaungeräte unabdingbar zur Sicherung der Tiere. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (Tel. 02603-9700) erbeten.

