Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dausenau - Verkehrsunfall mit Gewässerverunreinigung

Dausenau (ots)

Am Samstag, den 20.05.2023, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der B 260/Lahnstraße in der Ortslage Dausenau zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein 45- jähriger PKW- Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit einem Teilstück des Brückengeländers der Lahnbrücke. Durch den Geländerdurchbruch liefen Betriebsstoffe des Fahrzeuges in die Lahn. Durch die eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte und unter Hinzuziehung eines Mitarbeiters der Wasserbehörde, wurde die Beseitigung der Verunreinigung beauftragt. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell