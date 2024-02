Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Taxiunfall mit schwerverletzter Frau

Saalfeld (ots)

Im Sonneberger Stadtteil Neufang kam es am 03.02.2024 gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Frau. Hierbei wurde das Taxi vom 73-jährigen Fahrer nicht ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesichert. Als sich dieses dann selbstständig in Bewegung setzte wurde die 75-jährige Frau welche gerade in das Taxi einsteigen wollte mitgerissen und hierbei schwer verletzt. Diese musste anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Polizei weist darauf hin, das der Fahrer immer für die Sicherung des Fahrzeuges verantwortlich ist. Schauen Sie deshalb lieber einmal mehr als einmal zu wenig ob ihr Fahrzeug ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert ist um solche Unfälle zu vermeiden.

