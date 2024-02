Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholfahrt in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein (ots)

Am Freitag, dem 02.02.2024 befuhr eine Frau (Mitte 30) mit ihrem Pkw die Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein und wurde gegen 21:15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der die Beamten Atemalkoholgeruch feststellten. Die in der Folge in der PI Saale-Orla durchgeführte, gerichtlich verwertbare Atemalkoholkonzentrationsmessung ergab einen Wert von 0,29 mg/l (umgerechnet 0,58 Promille). Dies zieht bei erstmaligem Anfall ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.

Hätte die Dame ihren Pkw ohne Alkoholeinfluss geführt, dann müsste sie demnächst nicht längere Zeit auf die motorisierte Unterstützung bei ihrer eigenständige Fortbewegung verzichten. Hin- und wieder trägt jedoch die Polizei zu einem umweltbewussten Lebensstil bei, wenn Verkehrsteilnehmer sich nicht an die geltenden Vorschriften halten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell