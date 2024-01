Polizei Düsseldorf

POL-D: Knittkuhl - Zeugen stellen Wohnungseinbrecher - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 21. Januar 2024, 01:10 Uhr

In dem Wohnzimmer ihrer Wohnung in Knittkuhl traf in der Nacht zu heute ein Ehepaar auf einen Mann. Dieser hatte sich über den Balkon unberechtigt Zutritt verschafft. Als das Ehepaar den Einbrecher entdeckte, ergriff er die Flucht, konnte aber durch die beiden in einem Nachbargarten gestellt werden. Der 26 Jahre alte Mann mit somalischer Staatsbürgerschaft wurde festgenommen.

Aufgrund von Geräuschen aus dem Wohnzimmer ihrer Wohnung an der Straße Am Püttkamp wurde das Ehepaar auf den Mann aufmerksam. Der Verdächtige war offensichtlich über den Balkon in die Wohnung gelangt, während sich das Ehepaar in einem anderen Raum aufgehalten hatte. Als die beiden den Mann erblickten und laut ansprachen, flüchtete er auf demselben Weg, wie er gekommen war. Das Ehepaar nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen. Polizistinnen und Polizisten nahmen ihn fest. Aufgrund des sofortigen Handelns der Opfer, konnte der 26-Jährige nichts entwenden. Beamte der Spurensicherung erschienen vor Ort.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell