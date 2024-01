Polizei Düsseldorf

POL-D: Reisholz - Einbruch in Fabrikgelände - Diensthund stellt zwei Jugendliche

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Januar 2024, 17:41 Uhr

Zwei Jugendliche hatten sich Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Fabrikgelände in Reisholz verschafft. Da sie sich verborgen hielten und polizeilichen Anweisungen nicht nachkamen, kam ein Diensthund zum Einsatz. Ein 15-Jähriger wurde leicht verletzt.

Zur Ereigniszeit erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Fabrikgelände an der Kappeler Straße. Ein Zeuge hatte auf Kamerabildern zwei vermummte Personen auf dem Gelände der Firma erkannt. Hinzugerufene Einsatzkräfte entdeckten die beiden Personen zunächst auf dem Gebäudedach. Die Verdächtigen entfernten sich dann und flüchteten in ein ungenutztes ehemaliges Bürogebäude und hielten sich dort verborgen Trotz mehrfacher Aufforderung, ihr Versteck zu verlassen und Androhung des Einsatzes des Diensthundes, reagierten die vermummten Personen nicht. In der Folge kam der Diensthund zum Einsatz und verletzte einen der beiden Personen leicht. Der 15-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt und im Anschluss, wie sein ebenfalls 15-jähriger Komplize, an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Beamtinnen und Beamten fertigten eine Strafanzeige.

