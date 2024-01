Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geldkasse nach Einbruch aus Friseursalon entwendet - Polizei sucht Zeugen

Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Friseursalon in der Straße Nördliche Bergstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigte die unbekannte Täterschaft das Schloss der Eingangstüre und gelangte so in das Innere und entwendete eine Kasse. In dieser befanden sich mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Weinheim leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06202-1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell