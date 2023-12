POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Xanten (ots) - In der Zeit vom 25.12.2023, ab 16:00 Uhr, bis zum 27.12.2023, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus auf dem Ulmenweg in Xanten. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Kellertür in das Haus. Dort rissen der oder die Täter einen kleinen Wandtresor aus dem Mauerwerk und erbeuteten eine größere Summe Bargeld sowie Gold und Schmuck. Die Kriminalpolizei erschien am ...

mehr