Voerde (ots) - Die Polizei fahndet nach einem Ford Focus in grau vom Typ "DA3". Zum Zeitpunkt des Verschwindens waren die Kennzeichenschilder DIN-CG410 am Fahrzeug montiert. Die Halterin des Pkw hatte den Wagen am 22.12.2023 gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 76 abgestellt. Als sie am 23.12.2023 gegen 09.30 Uhr ihr Fahrzeug wieder aufsuchen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Die ...

