POL-WES: Wesel - Einbruch in Kulturzentrum. Zeugensuche.

Moers (ots) - Unbekannte Täter sind am Heiligabend zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Zahnstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Balkontür auf und gelangten so in eine Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume. Sie montierten zwei Tresore ab, in einem befand sich Bargeld und eine EC-Karte. Die Täter nahmen auch einen Autoschlüssel mit. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: ...

mehr