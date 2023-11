Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Drogenfund in Wohnung

Linz/Rhein (ots)

Samstagmittag wurde zunächst eine randalierende Person an dessen Wohnanschrift in Linz, Im Ellig, über Notruf gemeldet. Als die entsendete Streife der Polizei Linz umgehend vor Ort eintraf, stellten sich zunächst Streitigkeiten zwischen dem 29-jährigen Bewohner und seiner schwangeren Freundin heraus. Im Rahmen der Befragung bemerkten die Polizisten jedoch noch starken Marihuana-Geruch in der Wohnung, sodass diese im Anschluss durchsucht wurde. Hierbei wurden eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Den bereits erheblich in Erscheinung getretenen Wiederholungstäter erwartet ein nächstes Strafverfahren.

