Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung für den 11.11. der PI Neuwied Fahrlässige Brandstiftung

Hochzeitskorso artet aus

Neuwied (ots)

Fahrlässige Brandstiftung

Am 11.11. gegen 16.50h wurden der Polizei Neuwied mehrere brennende Mülltonnen im Bereich der Braunsbergstraße gemeldet. Vor Ort konnten insgesamt drei Mülltonnen festgestellt werden, welche glücklicherweise seitens der Feuerwehr bereits abgelöscht waren. Diese befanden sich unmittelbar an einer Hausfassade, welche nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wären nicht zufällig Jugendliche an dem Anwesen vorbei gegangen und hätten den Bewohner informiert sowie die Feuerwehr alarmiert, hätten die Flammen durchaus schlimmeres verursachen Können. In diesem Zusammenhang bestehen Hinweise auf eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher / Kinder, welche mit Wunderkerzen durch den Ort gezogen waren. Hinweise diesbezüglich werden an die PI Neuwied erbeten.

Hochzeitskorso endet in Strafanzeige

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei Neuwied am Mittag des 11.11. eine Hochzeitskorso von ca. 15 Fahrzeugen gemeldet, welche die gesamte Fahrbahnbreite für sich beanspruchten und ein entsprechendes Verhalten an den Tag legten. Durch eine zufällig im Bereich befindliche Streife konnte erkannt werden, wie ein Insasse eines der Fahrzeuge aus dem geöffneten Fenster eine Faustfeuerwaffe abfeuerte. Bei späterer Kontrolle stellte sich diese als Schreckschusswaffe heraus, der Verantwortliche konnte hier jedoch keinerlei Berechtigung vorweisen, weshalb er sich hier einem Verfahren nach dem Waffengesetz stellen muss. Der restliche Korso konnte in der Schloßstraße angehalten und kontrolliert werden. Dies verlief ohne weitere relevante Feststellungen. Nach entsprechender Belehrung wurde die Gesellschaft aus der Maßnahme entlassen.

