Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Betzdorf (Sieg) (ots)

Am Samstag, 11.11.2023, gg. 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße zu einer Beißattacke eines Hundes. Hierbei wurde ein 9jähriges Kind verletzt, welches im Nachgang ärztlicher Behandlung bedurfte. Der männliche Hundehalter, welcher sein Tier zur Ereigniszeit an der Leine führte, machte sich vor Eintreffen der verständigten Polizei rasch aus dem Staub. Der erwachsene Mann, schätzungsweise zwischen 55 und 60 Jahren, welcher eine Halbglatze und graues Kurzhaar, eine blaue Jeans, graue Jacke mit Kapuze (Schulterbereich schwarz) trug, führte vermutlich einen Australien Cattle Dog aus. Ein Strafverfahren ist eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Betzdorf

