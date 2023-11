Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung Freitag, 10.11. - Samstag, 11.11.2023, 09:00 Uhr

VGV Betzdorf-Gebhardshain

Am Freitag, den 10.11.2023, kam es zwischen 16:10 Uhr und 16:50 Uhr vor der Kneipe "Biertunnel" in Betzdorf zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. In der Kneipe kam es zuvor zu einem verbalen Streit, wobei der 79-Jährige Geschädigte sein E-Bike aus den Augen verlor. Als er die Kneipe verließ, fiel ihm der Diebstahl auf.

In der Moltkestraße in Betzdorf kam es am Freitag, den 10.11.2023, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW einer Fahrschule und einem Kleinkind. Das dreijährige Mädchen lief in den Abendstunden ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten auf die Straße, auf der sich das Fahrschulauto glücklicherweise nur langsam näherte. Das Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Kind, welches augenscheinlich nur leichtverletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme ins Krankenhaus nach Kirchen zur weiteren Abklärung verbracht wurde.

In der Nacht von Samstag, dem 11.11.2023, kam es gegen 00:53 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Wallmenroth. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mutmaßlich mit einem weißen Opel die Hauptstraße. Aus bislang unbekannter Ursache verriss er sodann das Lenkrad und fuhr über die Fahrbahn des Gegenverkehrs auf das Grundstück der 39-Jährigen Geschädigten und kollidierte mit ihrem PKW. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt worden sein. Hinweise richten Sie bitte jederzeit an die Polizei Betzdorf.

Dienstgebiet Polizeiinspektion Betzdorf

Im Laufe des Tages wurde in verschiedenen Supermärkten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf mit falschen 100 Euroscheinen bezahlt. Die bislang unbekannten Täter bezahlten hier ihre Einkäufe mit dem Falschgeld und behielten das echte Wechselgeld. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Märkte im Dienstgebiet werden zur Vorsicht aufgerufen.

