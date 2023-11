Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung - schwerer Verkehrsunfall

Bad Hönningen, L254 (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 kam es kurz nach 21 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L254 zwischen Weisfeld und Reidenbruch. Der Unfallverursacher kam mit seinem PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der PKW wurde abgewiesen und geriet zurück auf die Fahrbahn und anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden PKW frontal kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Eine Person wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr im Rahmen einer technischen Rettung befreit werden. Alle Beteiligte wurde durch den Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die L254 vollständig gesperrt.

