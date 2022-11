Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus

Altenberge (ots)

Am Mittwoch (16.11.2022) in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 19.45 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Baumbergeblick eingestiegen. Sie verschafften sich gewaltsam über einen Wintergarten Zutritt ins Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zur Schadenshöhe insgesamt können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell