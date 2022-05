Bocholt (ots) - Bargeld und einen Aschenbecher haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt aus einem parkenden Wagen gestohlen. Wie die Täter ins Innere des Fahrzeugs kamen, ist nicht bekannt. Zu der Tat kam es an der Klarastraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) ...

