Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung - PKW mit Farbe besprüht

Vettelschoß, In den Hähnen (ots)

Am 10.11.2023, im Zeitraum zwischen 17:45 und 19:15 Uhr, war ein PKW in der Straße "In den Hähnen" in Vettelschoß geparkt. Zu diesem Zeitpunkt fand im Ort der Martinsumzug statt. In dem Zeitraum besprühten Unbekannte den Kotflügel des geparkten PKW mit blauer Sprühfarbe. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen.

