FW-Stolberg: PKW-Brand in Tiefgarage

Stolberg (ots)

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage wurde die Feuerwehr der Kupferstadt Stolberg heute gegen 11:11 Uhr in die Innenstadt alarmiert. Nachdem der Löschzug der Feuerwache vor Ort nach wenigen Minuten eingetroffen war, ergab die umfangreiche Erkundung, dass in der Tiefgarage ein PKW brannte. Sofort wurde ein Löschangriff eingeleitet und die angrenzenden Gebäude auf eine mögliche Rauchausbreitung kontrolliert. Aufgrund der starken Verrauchung und der Größe der Tiefgarage wurden die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte nachalarmiert. Nachdem der brennende PKW gelöscht war, begannen die aufwendigen und sehr zeitintensiven Entrauchungsarbeiten. Mit mehreren Hochdrucklüftern wurde der Rauch aus der Tiefgarage entfernt. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch einen leistungsstarken Hochdrucklüfter der StädteRegion Aachen, der bei der Feuerwehr Eschweiler stationiert ist. Während der Einsatzmaßnahmen der rund 40 Feuerwehrleute war die Straße "An der Krone" komplett gesperrt.

