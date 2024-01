Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in mehrere Gartenlauben

Wiesloch (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in der Straße In den Talwiesen kam es in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 16:30 Uhr. Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten zunächst die Tür des Umgrenzungszauns auf und gelangten so auf das Gelände. Auf dem Gelände wurden -zum derzeitigen Zeitpunkt- bislang vier Gartenhäuschen aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Der Sach- und der Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Täterinnen oder Tätern, bzw. zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel.-Nr.: 06222-57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell