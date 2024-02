Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte schlagen Scheiben an Pkw ein und machen Beute

Bremerhaven (ots)

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter an zahlreichen Fahrzeugen in Bremerhaven die Seiten- oder Heckscheiben eingeschlagen. Besonders betroffen waren dabei die Stadtteile Wulsdorf und Geestemünde. In den meisten Fällen entwendeten die Täter Dinge von geringem Wert oder kleinere Bargeldbeträge. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3321 entgegen.

Hierzu der Tipps Ihrer Polizei:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten gerade auf Reisen niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor der Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf - auch wenn es sich bei Ausflügen besonders anbietet. Nehmen Sie bei einer Übernachtung im Hotel sämtliche Gepäckstücke aus dem Kofferraum.

Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

