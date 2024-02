POL-Bremerhaven: Alkoholisiert Unfall gebaut: Auto bleibt auf Bahnübergang liegen

Bremerhaven (ots) - Zehn Gläser Nuss-Nougat-Creme wollte ein 33-Jähriger am gestrigen Donnerstagnachmittag, 15. Februar, in seinem Rucksack aus einem Supermarkt tragen, ohne zu bezahlen. Bei seinem Versuch, aus dem Laden zu fliehen, wurde zudem eine Mitarbeiterin verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 14.20 Uhr in einem Geschäft an der Langener Landstraße in ...

mehr